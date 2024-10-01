الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قناة كان العبرية: الهجوم الإيراني غير مسبوق ولا يزال مستمرا بالصواريخ الباليستية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :