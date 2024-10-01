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بيان لحرس الثورة الاسلامية في ايران: ردا على جريمة اغتيال الشهداء اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله واللواء نيلفروشان استهدفنا الاراضي المحتلة بالصواريخ

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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