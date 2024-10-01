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بيان لحرس الثورة الإسلامية في ايران: إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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