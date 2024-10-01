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العميد قريشي: جبهة المقاومة مستعدة للرد على اي تحرك يقوم به النظام القاتل للاطفال

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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