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العميد قريشي: وفقا لاحتياجاتنا قمنا بهذا الهجوم وسوف نقوم بالرد في المستقبل

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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