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العميد قريشي: بالتاكيد الاحتلال يقوم بقتل الاطفال والابرياء العزل وهذا ما لا نقوم به

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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