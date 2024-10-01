الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 13 العبرية: الاحتلال يعلن دوفيف وتسمعون والمالكية في الجليل الأعلى مناطق عسكرية مغلقة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :