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احتفالات شعبية بالرد الايراني على الاحتلال الإسرائيلي في ايران وفلسطين ومناطق اخرى

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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