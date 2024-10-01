الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
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وسائل إعلام إسرائيلية تبث مشاهد لسقوط رشقات صاروخية ايرانية بشكل مباشر على "هرتسيليا" شمال تل أبيب

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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