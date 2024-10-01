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مظاهر الفرح والاحتفال تعم المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة إبتهاجا بالرد الايراني الصاروخي على جرائم الإحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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