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احتفالات شعبية في ايران والعراق وفلسطين بالرد الايراني على العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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