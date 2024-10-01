الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: هذا لم يكن الا جزء من قدراتنا فلا تدخلوا في مواجهة مع إيران

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :