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الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة: نبارك الرد الايراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلة ووجه ضربة قوية للاحتلال المجرم

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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