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ابو عبيدة: تل ابيب تعرضت لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وايران وهذه دعوة لكل احرار الامة بان يجعل لهم سهما في تحرير فلسطين

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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