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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي على منصة اكس: ضربات جبهة الممانعة ستتحول باذن الله الى اكثر قوة واشد إيلاما على الجسد البالي والمتعفن للكيان الصهيوني

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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