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حركة فتح الانتفاضة: نبارك الرد الايراني الذي شكل لحظة تاريخية في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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