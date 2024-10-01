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المكتب السياسي لحركة أنصارالله باليمن يبارك الرد الايراني على العدوان الاسرائيلي مؤكدا انه يأتي انتقاما لدماء الشهداء القادة في لبنان وفلسطين

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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