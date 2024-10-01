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المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن: العملية المباركة أوصلت رسالة جلية وقوية للعدو الاميركي الشريك الرئيسي في كل جرائم ومجازر العدو الصهيوني

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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