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المكتب السياسي لحركة أنصارالله باليمن: ايران اثبتت انها سند حقيقي للقضية الفلسطينية بعد ان تخلت عنها الكثير من الانظمة العربيبة والاسلامية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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