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كتائب حزب الله العراقية: هذه العملية المباركة تم تنفيذها والصهاينة وداعموهم الاميركان والغرب في اقصى درجات الجهوزية لاعتراض الصواريخ الايرانية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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