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رابطة علماء اليمن: نبارك الرد الإيراني على الكيان الصهيوني بتوجيه ضربة صاروخية حيدرية حققت اهدافها على الهواء مباشرة وشاهدها العالم كله

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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