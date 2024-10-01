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رئيس البرلمان الإيراني:أظهرنا للمعتدين جزءا صغيرا من قوة إيران

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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