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رئيس البرلمان الإيراني: نقف بكل قوة في مواجهة إشعال الكيان الصهيوني للحروب مستندين الى حقنا بالدفاع المشروع

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

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