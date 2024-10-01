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في تدوينة لحساب قائد الثورة بالعبرية؛

ضربات جبهة المقاومة لجسد الكيان الصهيوني المتهالك ستكون أشد وأكثر إيلاماً

ضربات جبهة المقاومة لجسد الكيان الصهيوني المتهالك ستكون أشد وأكثر إيلاماً
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد حساب قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي على منصة إكس، أن ضربات جبهة المقاومة لجسد الكيان الصهيوني المتهالك ستكون أشد وأكثر إيلاماً.

العالمإيران

وقال حساب قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي في منشور على منصة إكس: بعون الله ستكون ضربات جبهة المقاومة لجسد الكيان الصهيوني المتهالك أشد وأكثر إيلاماً.

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وكان الحرس الثوري قد أعلن في بيان له استهداف عمق الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان.

وأضاف الحرس الثوري في بيانه: إذا رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة.

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