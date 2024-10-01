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الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: في حال تدخل الدول الداعمة للكيان الصهيوني سنستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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