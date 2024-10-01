الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس المشاط يبارك الرد الإيراني ويحذر أمريكا من اللعب في النار

الرئيس المشاط يبارك الرد الإيراني ويحذر أمريكا من اللعب في النار
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

بارك رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط رد الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية.

العالم - اليمن

واعتبر الرئيس المشاط هذه العملية مشروعة للدفاع عن النفس وتأديب الكيان المجرم.

وقال :"نقف مع الجمهورية الإسلامية في ردها على العدو الإسرائيلي، ونؤكد أن لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها"، محذراً أمريكا من اللعب في النار.

وأضاف أن جرائم العدو الإسرائيلي يجب ألا تمضي بدون رد".

وجددّ التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية لردع الأمريكي في حال قرار ارتكاب أي حماقة، مضيفاً "لن نترك الأمريكي والإسرائيلي للاستفراد بأي من أبناء أمتنا".

وأكد الرئيس المشاط أنه لا يحق لأي منظمة دولية الحديث الآن، بينما كانت تلزم الصمت والعدو الصهيوني يعربد بجرائمه.

روابط ذات صلة

الخارجية: إيران لن تتردد في اتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية للدفاع عن حقها المشروع

ضربات جبهة المقاومة لجسد الكيان الصهيوني المتهالك ستكون أشد وأكثر إيلاماً

حرس الثورة: الوعد الصادق 2 استهدفت المراكز الاستراتيجية داخل الأراضي المحتلة

أبو عبيدة يشيد بالرد الإيراني على الكيان الصهيوني