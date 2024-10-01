الرئيس المشاط يبارك الرد الإيراني ويحذر أمريكا من اللعب في النار

العالم - اليمن

واعتبر الرئيس المشاط هذه العملية مشروعة للدفاع عن النفس وتأديب الكيان المجرم.

وقال :"نقف مع الجمهورية الإسلامية في ردها على العدو الإسرائيلي، ونؤكد أن لها كامل الحق في الدفاع عن نفسها"، محذراً أمريكا من اللعب في النار.

وأضاف أن جرائم العدو الإسرائيلي يجب ألا تمضي بدون رد".

وجددّ التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية لردع الأمريكي في حال قرار ارتكاب أي حماقة، مضيفاً "لن نترك الأمريكي والإسرائيلي للاستفراد بأي من أبناء أمتنا".

وأكد الرئيس المشاط أنه لا يحق لأي منظمة دولية الحديث الآن، بينما كانت تلزم الصمت والعدو الصهيوني يعربد بجرائمه.