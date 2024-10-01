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احتفالات شعبية حاشدة في ايران وقطاع غزة والضفة الغربية واليمن والعراق والضاحية الجنوبية لبيروت ابتهاجا بالرد الايراني على العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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