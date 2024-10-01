الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: إجراؤنا قد انتهى إلا ان يكون الكيان الإسرائيلي يريد ان يرى المزيد وحينئذ سيكون ردنا أقوى وبإقتدار أكبر

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :