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سي إن إن: ايران جهزت الكثير من الصواريخ الباليستية ولا تنتظر إلا الرد من"إسرائيل"

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

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