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أيه بي سي عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت على "إسرائيل" 220 صاروخا على دفعتين

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

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