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رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: إذا قام المعتدي بالرد فعليه ان ينتظر تدمير بنيته التحتية على نطاق واسع

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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