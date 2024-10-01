الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الأركان الايراني اللواء محمد باقري: تخطينا مرحلة صعبة من ضبط النفس لكن الوضع لم يعد يطاق بعد استشهاد السيد نصرالله والجنرال نيلفروشان

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :