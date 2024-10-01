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رئيس الأركان الايراني اللواء محمد باقري: استهدفنا الليلة قواعد الموساد ونافاتيم الجوية وهتسريم والرادارات الإستراتيجية ومواقع الدبابات الصهيونية

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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