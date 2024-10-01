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قائد الجيش الايراني: ينبغي على اميركا وقبل كيان الإحتلال ان تتلقى هذه الرسالة وهي ان هذا الكيان اذا واصل ممارساته الشريرة فسيتم تدميره برمته

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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