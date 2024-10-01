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قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: إيران أطلقت 200 صاروخ على الكيان الإسرائيلي في عملية الوعد الصادق-2

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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