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سي إن إن: عدد من الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدة نفاتيم الجوية جنوب فلسطين المحتلة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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