الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الأركان الإيرانية: الهجوم حقق الردع المطلوب لإيران ونأمل ان يكون الكيان الصهيوني ومن يدعمه قد فهموا الرسالة

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :