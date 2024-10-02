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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدون على منصة إكس بعد تنفيذ عملية الوعد الصادق 2 قوله تعالى "نصر من الله وفتح قريب" فوق علم إيران المقدس

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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