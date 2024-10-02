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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدون على منصة إكس قوله تعالى "نصر من الله وفتح قريب" فوق علم إيران المقدس بعد تنفيذ عملية الوعد الصادق 2

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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