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وزير الخارجية الإيراني يحذر خلال محادثات هاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين بعد عملية الوعد الصادق 2 أي طرف ثالث يتدخل في هذا الصراع

الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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