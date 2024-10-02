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عدوان إسرائيلي متجدد يستهدف عدة أحياء سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية

عدوان إسرائيلي متجدد يستهدف عدة أحياء سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً الأحياء السكنية.

العالم - لبنان

وأفادت قناة الميادين من ضاحية بيروت الجنوبية عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، عدّة غارات استهدفت أحياء سكنية متفرقة.

وطالت الغارات الإسرائيلية أحياء الرويس، الجاموس، العمروسية، الشويفات.

وأغار الطّيران الحربي الإسرائيلي، الثلاثاء، على العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفاً في الغارة الأولى مبنى "سيلفر تاور" السكني، في محيط مستشفى الزهراء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أما الغارة الإسرائيلية الثانية فاستهدفت شقة داخل مبنى قرب دوار الجندولين، في محيط السفارة الكويتية في بيروت.

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