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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي في منصة إكس:ضربات جبهة الممانعة ستكون باذن الله أشد قوة وإيلاما على الجسد البالي المتعفن للكيان الصهيوني

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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