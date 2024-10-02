الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني بزشكيان: الرد الحازم على اعتداءات الكيان الصهيوني جاء بموجب حقوق ايران المشروعة بهدف ارساء السلام والأمن لها وللمنطقة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :