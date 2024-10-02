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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: على نتنياهو أن يعلم بأن ايران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بكل حزم في مواجهة أي تهديد

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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