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الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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