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الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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