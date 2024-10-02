الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

6 شهداء و17 جريحا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة مسقط بحي التفاح شرقي غزة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :