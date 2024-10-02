الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: على نتنياهو أن يعلم بأن ايران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بكل حزم في مواجهة أي تهديد

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :