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هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: سنستهدف بقوة مصالح الدول الداعمة للكيان الصهيوني ومقارها في المنطقة في حال تدخلها

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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