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وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم في عملية الوعد الصادق-2 قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا والأقوى تدميرا

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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